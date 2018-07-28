  •  
    İşte 48 saatte patlaması muhtemel 30 transfer!..
  •  
    "Şenol Güneş" açıkladı! İşte istediği transferler!
  •  
    F.Bahçe'de 3 bölgeye transfer için 10 aday!
  •  
    Fatih Terim'den Cocu'ya sürpriz bir telefon; ALO
  •  
    Dursun Özbek: "Böyle bir şey olmadı, yalan..."

Neden 'büyük' olduklarını ispatladılar! Kritik yardım...

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın destek verdiği kampanyada Kaan Aydın'ın tedavisi için gerekli olan yardım miktarı toplandı.

Neden 'büyük' olduklarını ispatladılar! Kritik yardım...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Temmuz 2018 10:14
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinin destek verdiği kampanyada, 17 yıldır epilepsi hastalığıyla mücadele eden Kaan Aydın'ın tedavisi için gereken yardım miktarı toplantı.

Fenerbahçe Kulübünün Twitter hesabından "Kaan'a kısa sürede taraftarımız, Besiktaş ve Galatasaray ile birlikte umut olduk. Destekleriniz için teşekkür ederiz. #KaanHayatBekliyor" paylaşımı yapıldı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden Kaan Aydın için ihtiyaç duyulan 150 bin liranın toplanması için yardım kampanyası başlatmıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için