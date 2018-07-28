Neden 'büyük' olduklarını ispatladılar! Kritik yardım...

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinin destek verdiği kampanyada, 17 yıldır epilepsi hastalığıyla mücadele eden Kaan Aydın'ın tedavisi için gereken yardım miktarı toplantı.Fenerbahçe Kulübünün Twitter hesabından "Kaan'a kısa sürede taraftarımız, Besiktaş ve Galatasaray ile birlikte umut olduk. Destekleriniz için teşekkür ederiz. #KaanHayatBekliyor" paylaşımı yapıldı.Fenerbahçeli taraftarlar, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden Kaan Aydın için ihtiyaç duyulan 150 bin liranın toplanması için yardım kampanyası başlatmıştı.