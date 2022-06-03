Neden 1 yıllık anlaşma?

F.Bahçe, Jesus'un 2022-23 sezonunda takımın başında olacağını açıklarken anlaşmanın neden 1 yıllık olduğu merak konusu oldu.
Özellikle yabancı teknik adamlar uzun süreli kontrat talep ederken Jesus'un tersi bir talepte bulunması iyi niyet göstergesi olarak değerlendirldi. Tecrübeli hoca takımı 8 yıl sonra şampiyon yapmayı ve takımı Devler Ligi'ne götürdükten sonra kararını yıl sonuna bırakmak istiyor.
- Tazminatı önemsemediğini ve başarıya odaklı olduğunu 1 yıllık kontratla belgeledi.
- Flamengo'da da 1 yıllık kontrat isteyen ve pandemi yüzünden ayrılan Jesus farklı bir ülkede kendisini ve kariyerini bağlamak istemedi.
- İki taraf için de en iyi seçim kontratın 1 yıllık olmasıydı, başarı gelirse sözleşme uzatılabilecek.
RAKAMLAR: JORGE JESUS
40: Jorge Jesus sarı lacivertli takımın tarihindeki 40. yabancı teknik adam oldu.
77: Daha önce 37 yerli ismin de görev yaptığı Kanarya'da Jesus 77. teknik adam.
2: Kanarya'da 13 farklı ülkeden teknik adamlar çalışırken Jorge Jesus 2. Portekizli.
4: Jesus, Ali Koç'un Cocu, Koeman ve Pereira'dan sonra 4. yabancı teknik direktörü.
10: Cocu, Koeman, Ersun Yanal, Tahir Karapınar, Erol Bulut, Zeki Murat Göle, Emre Belözoğlu, Pereira, İsmail Kartal'dan sonra Jesus, Ali Koç döneminde F.Bahçe'nin başında sahaya çıkacak 10. teknik adam olacak.
19: Braga, Benfica, S.Lizbon, El-Hilal ve Flamengo'yu çalıştıran Jesus ulusal ve uluslararası toplam 19 kupa aldı.
2.04: Kariyerinde 15 takım çalıştıran Jorge Jesus, çıktığı 834 resmi karşılaşmada 2.04'lük puan ortalaması yakaladı.
Özellikle yabancı teknik adamlar uzun süreli kontrat talep ederken Jesus'un tersi bir talepte bulunması iyi niyet göstergesi olarak değerlendirldi. Tecrübeli hoca takımı 8 yıl sonra şampiyon yapmayı ve takımı Devler Ligi'ne götürdükten sonra kararını yıl sonuna bırakmak istiyor.
- Tazminatı önemsemediğini ve başarıya odaklı olduğunu 1 yıllık kontratla belgeledi.
- Flamengo'da da 1 yıllık kontrat isteyen ve pandemi yüzünden ayrılan Jesus farklı bir ülkede kendisini ve kariyerini bağlamak istemedi.
- İki taraf için de en iyi seçim kontratın 1 yıllık olmasıydı, başarı gelirse sözleşme uzatılabilecek.
RAKAMLAR: JORGE JESUS
40: Jorge Jesus sarı lacivertli takımın tarihindeki 40. yabancı teknik adam oldu.
77: Daha önce 37 yerli ismin de görev yaptığı Kanarya'da Jesus 77. teknik adam.
2: Kanarya'da 13 farklı ülkeden teknik adamlar çalışırken Jorge Jesus 2. Portekizli.
4: Jesus, Ali Koç'un Cocu, Koeman ve Pereira'dan sonra 4. yabancı teknik direktörü.
10: Cocu, Koeman, Ersun Yanal, Tahir Karapınar, Erol Bulut, Zeki Murat Göle, Emre Belözoğlu, Pereira, İsmail Kartal'dan sonra Jesus, Ali Koç döneminde F.Bahçe'nin başında sahaya çıkacak 10. teknik adam olacak.
19: Braga, Benfica, S.Lizbon, El-Hilal ve Flamengo'yu çalıştıran Jesus ulusal ve uluslararası toplam 19 kupa aldı.
2.04: Kariyerinde 15 takım çalıştıran Jorge Jesus, çıktığı 834 resmi karşılaşmada 2.04'lük puan ortalaması yakaladı.