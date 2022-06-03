Neden 1 yıllık anlaşma?

Fenerbahçe ile Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un 1 yıllık anlaşma yapmasının sebebi oldu.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Neden 1 yıllık anlaşma?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Haziran 2022 08:38
F.Bahçe, Jesus'un 2022-23 sezonunda takımın başında olacağını açıklarken anlaşmanın neden 1 yıllık olduğu merak konusu oldu.

Özellikle yabancı teknik adamlar uzun süreli kontrat talep ederken Jesus'un tersi bir talepte bulunması iyi niyet göstergesi olarak değerlendirldi. Tecrübeli hoca takımı 8 yıl sonra şampiyon yapmayı ve takımı Devler Ligi'ne götürdükten sonra kararını yıl sonuna bırakmak istiyor.

- Tazminatı önemsemediğini ve başarıya odaklı olduğunu 1 yıllık kontratla belgeledi.

- Flamengo'da da 1 yıllık kontrat isteyen ve pandemi yüzünden ayrılan Jesus farklı bir ülkede kendisini ve kariyerini bağlamak istemedi.

- İki taraf için de en iyi seçim kontratın 1 yıllık olmasıydı, başarı gelirse sözleşme uzatılabilecek.

RAKAMLAR: JORGE JESUS

40: Jorge Jesus sarı lacivertli takımın tarihindeki 40. yabancı teknik adam oldu.

77: Daha önce 37 yerli ismin de görev yaptığı Kanarya'da Jesus 77. teknik adam.

2: Kanarya'da 13 farklı ülkeden teknik adamlar çalışırken Jorge Jesus 2. Portekizli.

4: Jesus, Ali Koç'un Cocu, Koeman ve Pereira'dan sonra 4. yabancı teknik direktörü.

10: Cocu, Koeman, Ersun Yanal, Tahir Karapınar, Erol Bulut, Zeki Murat Göle, Emre Belözoğlu, Pereira, İsmail Kartal'dan sonra Jesus, Ali Koç döneminde F.Bahçe'nin başında sahaya çıkacak 10. teknik adam olacak.

19: Braga, Benfica, S.Lizbon, El-Hilal ve Flamengo'yu çalıştıran Jesus ulusal ve uluslararası toplam 19 kupa aldı.

2.04: Kariyerinde 15 takım çalıştıran Jorge Jesus, çıktığı 834 resmi karşılaşmada 2.04'lük puan ortalaması yakaladı.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ