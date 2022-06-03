Neden 1 yıllık anlaşma?

F.Bahçe, Jesus'un 2022-23 sezonunda takımın başında olacağını açıklarken anlaşmanın neden 1 yıllık olduğu merak konusu oldu.



Özellikle yabancı teknik adamlar uzun süreli kontrat talep ederken Jesus'un tersi bir talepte bulunması iyi niyet göstergesi olarak değerlendirldi. Tecrübeli hoca takımı 8 yıl sonra şampiyon yapmayı ve takımı Devler Ligi'ne götürdükten sonra kararını yıl sonuna bırakmak istiyor.



- Tazminatı önemsemediğini ve başarıya odaklı olduğunu 1 yıllık kontratla belgeledi.



- Flamengo'da da 1 yıllık kontrat isteyen ve pandemi yüzünden ayrılan Jesus farklı bir ülkede kendisini ve kariyerini bağlamak istemedi.



- İki taraf için de en iyi seçim kontratın 1 yıllık olmasıydı, başarı gelirse sözleşme uzatılabilecek.



RAKAMLAR: JORGE JESUS



40: Jorge Jesus sarı lacivertli takımın tarihindeki 40. yabancı teknik adam oldu.



77: Daha önce 37 yerli ismin de görev yaptığı Kanarya'da Jesus 77. teknik adam.



2: Kanarya'da 13 farklı ülkeden teknik adamlar çalışırken Jorge Jesus 2. Portekizli.



4: Jesus, Ali Koç'un Cocu, Koeman ve Pereira'dan sonra 4. yabancı teknik direktörü.



10: Cocu, Koeman, Ersun Yanal, Tahir Karapınar, Erol Bulut, Zeki Murat Göle, Emre Belözoğlu, Pereira, İsmail Kartal'dan sonra Jesus, Ali Koç döneminde F.Bahçe'nin başında sahaya çıkacak 10. teknik adam olacak.



19: Braga, Benfica, S.Lizbon, El-Hilal ve Flamengo'yu çalıştıran Jesus ulusal ve uluslararası toplam 19 kupa aldı.



2.04: Kariyerinde 15 takım çalıştıran Jorge Jesus, çıktığı 834 resmi karşılaşmada 2.04'lük puan ortalaması yakaladı.



