Nedelev'den Trabzonspor'a olumsuz haber

Trabzonspor'un transfer gözdesi Todor Nedelev'den, Bordo-Mavililere olumsuz haber geldi.

Haber; Akşam
Nedelev'den Trabzonspor'a olumsuz haber
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12 Temmuz 2020 11:33
Sezon başından bu yana Trabzonspor'uın gündeminde yer alan, devre arasında transferi için ciddi mesai harcanan Todor Nedelev için yönetim bir kez daha harekete geçmişti.

Görüşmeler olumlu giderken, Bulgar basınından flaş bir iddia geldi. Bulgar oyuncunun, kariyerini Türkiye'de sürdürmek istememesi nedeniyle Trabzonspor'un teklifini reddettiği öne sürüldü.

Haberde maddi krizde bulunan Botev Plodvdiv'in, 27 yaşındaki futbolcuyu kontratının son senesine girecek olmasından dolayı satmaya sıcak baktığı da belirtildi.



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