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Necla Şahin ve İnci Ece Öztürk Dünya Şampiyonu oldu

Çin'de düzenlenen Dünya Kadınlar Bocce Şampiyonası'nda Necla Şahin-İnci Ece Öztürk şampiyon oldu.

Kaynak: AA
Necla Şahin ve İnci Ece Öztürk Dünya Şampiyonu oldu
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28 Ekim 2018 13:04
Çin'de düzenlenen Dünya Kadınlar Bocce Şampiyonası'nda Necla Şahin-İnci Ece Öztürk çifti altın madalya kazandı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türk çift, röle disiplinde finalde Fransız rakiplerini 43-41 yenerek dünya şampiyonluğuna ulaştı.

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