Necla Şahin ve İnci Ece Öztürk Dünya Şampiyonu oldu

Çin'de düzenlenen Dünya Kadınlar Bocce Şampiyonası'nda Necla Şahin-İnci Ece Öztürk çifti altın madalya kazandı.
Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türk çift, röle disiplinde finalde Fransız rakiplerini 43-41 yenerek dünya şampiyonluğuna ulaştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türk çift, röle disiplinde finalde Fransız rakiplerini 43-41 yenerek dünya şampiyonluğuna ulaştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın