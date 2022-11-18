Necla Güngör Kıragası: 'Kadın futboluna verilen desteğin artması gerekiyor'

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, kadın futbolunun destek ve yatırımlarla daha da fazla gelişebileceğini söyledi.



Kıragası, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdikleri kampta AA muhabirine, çalışmaların çok verimli geçtiğini söyledi.



Kampta 30 oyuncu yer aldığını ifade eden Kıragası, kamptaki son hazırlık maçında 21 yaş ortalamasıyla sahaya çıktıklarını ifade etti.



Genç oyunculardan iyi verim aldığını dile getiren Kıragası, "Hazırlık maçlarında oyuncuların gelişimine yönelik hücum varyasyonları sergiledik. Güzel sonuçlar aldık. Kadın futboluna verilen desteğin artması gerekiyor. Kadın futboluna yapılan yatırımların sonucunda galibiyetler ve başarılar sürecektir. Desteklerle bu kızların çok şey başarabileceğine inanıyorum." dedi.



Milli takımı gençleştirmeye çalıştığını aktaran Kıragası, "Almanya karşısına 24, Ürdün karşısına 21 yaş ortalaması ile çıktık. Bu geleceğe çok sağlam temellerle devam ettiğimiz anlamına gelir." diye konuştu.



- "Herkes bu kızlarla gurur duyacaktır"



UEFA'nın kadın futboluyla ilgili yeni bir stratejiye ve düzenlemeye gittiğine işaret eden Kıragası, şöyle konuştu:



"Bu format değişikliğinin açıklanmasını bekliyoruz. FIFA takvimi çerçevesinde önümüzdeki yıl Şubat ayında üçlü bir turnuvaya dahil olacağız. Resmi maç takvimimiz açıklandıktan sonra da rakiplerimize göre stratejimizi oluşturacağız. Kadın futbol liglerinde takımların artması ve köklü kulüplerin kadın futboluna dahil olmasıyla profesyonelleşme arttı. Liglerde kaliteli yabancı sayısı da arttı. Bu durum, ülkemizde kadın futbolunun geliştiğinin göstergesi. Kızların sahada vermiş oldukları mücadeleyi herkes izleyebilmeli. Çünkü emin olun izleyen herkes bu kızlarla gurur duyacaktır. Biraz daha medyanın kadın futboluna ilgisini artırmayı istiyoruz."



A Milli Kadın Futbol Takımı, kampta Ürdün'le oynadığı iki hazırlık maçını 7-0 ve 5-0'lık skorlarla kazanmıştı.









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