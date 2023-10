Necla Güngör Kıragası: 'Herkesi stadyuma bekliyoruz'

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 4. maçında oynayacağı Lüksemburg maçı için Çorum'a geldi.



Grupta oynadığı 3 maçı da kazanarak liderliği elinde bulunduran ay-yıldızlı ekip, konaklayacağı otelde Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ve kentteki amatör sporcular tarafından karşılandı.



A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve milli sporcular, kendilerini karşılayan amatör sporcularla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.



Kıragası, AA muhabirine, grubun 4. maçında Lüksemburg'u Çorum'da yenerek B Ligi'ne yükselmeyi garantilemeyi hedeflediklerini söyledi.



C Ligi başlamadan önce hedeflerini belirlediklerini vurgulayan Kıragası, "C Ligi, yani Uluslar Ligi başlamadan 3 ay önce kızlarla verdiğimiz bir sözümüz vardı, 'Grubu lider bitireceğiz, gol yemeyeceğiz ve B Ligi'ne çıkacağız.' diye. Cumhuriyetimizin 100. yılında Çorum Şehir Stadı'nda 4. maçımıza çıkarak 12 puanı toplayıp, matematiksel anlamda B Ligi'ne çıktığımızı duyurmak istiyoruz." dedi.



Lüksemburg'daki maçın kendileri açısından gayet keyifli geçtiğini dile getiren Kıragası, "Lüksemburg maçından sonra şimdi Çorum'a geldik. Keyfimiz yerinde. Yarın yorgunluğumuzu atacağız, ondan sonra da son taktik çalışmalarımızı yapacağız." diye konuştu.



Çorum halkını Lüksemburg maçına davet eden Kıragası, "Çorum halkının hepsini, kadın, erkek, çocuk hiç fark etmez, herkesi stadyuma bekliyoruz. Cumhuriyet'imizin 100. yılını yarın kutlarken, devamında da aynı şenlik havasında beraber milli takım bayrağımızı dalgalandırmalarını istiyoruz. Onlar olmadan biz bir kişi eksiğiz. Onların varlığıyla beraber bu oyuncular çok daha büyük şevkle sahaya çıkacak." ifadelerini kullandı.



Milli takımın, Lüksemburg ile 31 Ekim Salı günü Çorum Şehir Stadyumu'nda yapacağı maç, saat 19.00'da başlayacak.