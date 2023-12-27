Necla Güngör Kıragası: ''Baskılar mesleğimizin olmazsa olmazı''

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, "Baskı olur. Elmas da o baskıların sonucunda ortaya çıkıyor. Önce kömür olarak o madenden çıkıyor daha sonra karşısına gelen direnç ve baskıyla beraber elmas olduğu ortaya çıkıyor. Baskılar bizim mesleğimizin olmazsa olmazı" dedi.

Fanatik Gazetesi Sporun Zirvesi Oturumları'na katılan Ay-yıldızlı kadın takımının teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Sözlerine oturumdan çok keyif aldıklarını belirterek başlayan Kıragası, "Bütün sene boyunca yaptığımız organizasyonları ya da aldığımız başarıları insanlarla buluşturmak, onlarla içselleştirmek bizim için çok kıymetliydi. Biri ligimizle ilgiliydi. Diğeri de Ülker'in geleceğin yıldız kız çocukları projesiydi. Bunları aktarabilmek, gelen misafirlere anlatabildiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Geleceğin Yıldız Kızları Projesi'ne ilişkin de konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Projemizi 30 Aralık'a kadar uzattık. 2009, 2010 ve 2011 doğumlu bütün kız çocuklarımızın, videolarını yüklemekte zaman zaman sorun yaşamış çocuklarımız olmuş olabilir. Onlar içi uzattık. 30 Aralık Cumartesi günü gece 00.00'da artık sistemi kapatacağız. Seçimleri hazırlamak için hazırlığımızı yapacağız" ifadelerini kullandı.

UEFA Uluslar C Ligi'nde gol yemeden 6'da 6 yaparak B Ligi'ne yükselen A Milli Kadın Futbol Takımı'yla aynı başarıyı bir üst ligde sürdürmeyi hedeflediklerini aktaran Kıragası, "Orada da iyi bir oyun sergilemek istiyoruz. Mart ayında yapılacak kurayla beraber rakiplerimizin analizini yapıp ona göre bir oyun kurgusu ortaya çıkaracağız. Gelinen ivmeyi devam ettirmek ve kadın futbolunu daha da vitrine çıkarmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Üst üste alınan iyi sonuçların ardından üzerlerinde baskının olmasını normal karşılayan Kıragası, "Baskı olur. Elmas da o baskıların sonucunda ortaya çıkıyor. Önce kömür olarak o madenden çıkıyor daha sonra karşısına gelen direnç ve baskıyla beraber elmas olduğu ortaya çıkıyor. Baskılar bizim mesleğimizin olmazsa olmazı. Baskı olduğunda daha fazla çalışmak daha fazla titiz davranmanız gerekiyor. Aynı şeyi ben de oyuncularıma baskı kurarak yapıyorum. Oyuncularıma çok güveniyorum. Çok kıymetli bir ekiple çalışıyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. 6'da 6 yapmamız, yenilmezlik serimiz bir gün mutlaka kırılacak. O gün herkese 'Bu kızlara helal olsun çok güzel mücadele ediyorlar' dedirteceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.