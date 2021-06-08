Necip ve Utku 2 yıl Beşiktaş'ta

Beşiktaş'ta takımın iki önemli ismi Necip Uysal ve Utku Yuvakuran'la prensipte anlaşmaya varıldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Necip ve Utku 2 yıl Beşiktaş'ta
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Haziran 2021 12:35
Necip Uysal
Necip Uysal
Beşiktaş
Siyah-beyazlılar, takımın iki önemli ismi Necip Uysal ve Utku Yuvakuran'la prensipte anlaştı.

Takım kaptanı olarak kendisine verilen her görevi başarı ile yerine getiren ve örnek bir profil sergileyen Necip Uysal, Beşiktaş formasını giymeye devam edecek. Emektar yıldız ile mevcut sözleşme şartları geçerli olmak üzere 2 yıllık daha kontrat imzalanacak. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.