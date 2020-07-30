Necip Uysal'den büyük FEDA

Siyah-Beyazlı altyapıda yetişen ve kariyerinde başka bir takımda forma giymeyen Necip Uysal'dan var

Haber; Fanatik
Necip Uysal'den büyük FEDA
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30 Temmuz 2020 11:55
Siyah-Beyazlı altyapıda yetişen ve kariyerinde başka bir takımda forma giymeyen Necip Uysal'dan büyük fedakarlık var

Beşiktaş'tan yılda 1.4 milyon Euro kazanan 29 yaşındaki oyuncu, yönetimin 'Ücretini 600 bin Euro'ya düşür' teklifini kabul etti.

Tam 800 bin Euro indirim yapan tecrübeli orta saha ilk 'feda' diyen isim oldu. Maddi anlamda sıkıntılı günler geçiren Kara Kartal'da diğer oyunculardan da indirim istenecek.



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