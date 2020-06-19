Necip Uysal'dan Güven Yalçın paylaşımı

Beşiktaşlı Güven Yalçın hakkında çıkan 'kilo problemi' haberlerine cevap, Necip Uysal'ın sosyal medya hesabından geldi.

Haber; Sporx.com
Necip Uysal'dan Güven Yalçın paylaşımı
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19 Haziran 2020 10:50
Beşiktaş'ta pandemi sürecinde form kaybettiği ve kilo aldığı iddia edilen Güven Yalçın için, takım arkadaşı Necip Uysal sosyal medya paylaşımı yaptı.

Necip Uysal yaptığı paylaşımda; "Kilo aldı diyenler biraz buraya baksın" dedi.

5 MİLYON İSTİYOR

Beşiktaş'ta son dönemde performansı nedeniyle eleştiriler alan Güven Yalçın'ın Fransa'dan talipleri bulunuyor.

Fransız ekiplerinden; Nimes ve Bordeaux'un takibinde bulunan Güven Yalçın için Beşiktaş Yönetimi'nin 5 milyon Euro'luk bonservis talebi geçerliliğini koruyor. Fransız kulüplerinin ise genç forvet için Siyah- Beyazlılar'a son olarak 2.5 milyon Euro'luk öneride bulunduğu konuşuluyor. 





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