Necip Uysal'dan Güven Yalçın paylaşımı

Beşiktaş'ta pandemi sürecinde form kaybettiği ve kilo aldığı iddia edilen Güven Yalçın için, takım arkadaşı Necip Uysal sosyal medya paylaşımı yaptı.Necip Uysal yaptığı paylaşımda; "" dedi.Beşiktaş'ta son dönemde performansı nedeniyle eleştiriler alan Güven Yalçın'ın Fransa'dan talipleri bulunuyor.Fransız ekiplerinden; Nimes ve Bordeaux'un takibinde bulunan Güven Yalçın için Beşiktaş Yönetimi'nin 5 milyon Euro'luk bonservis talebi geçerliliğini koruyor. Fransız kulüplerinin ise genç forvet için Siyah- Beyazlılar'a son olarak 2.5 milyon Euro'luk öneride bulunduğu konuşuluyor.