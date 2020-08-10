Beşiktaş'ta yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle oyunculardan istenen 'indirim talebi' olumlu sonuçlar vermeye başladı... Önceki günlerde Siyah-Beyazlı yönetim takım kaptanlarından Necip Uysal'la görüşmüş ve ücretinde indirim talep etmişti. Tecrübeli futbolcu, "Ben Beşiktaş'ın bir evladıyım. Ne yazarsanız yazın imzalarım" diyerek yönetime jest yapmış, Beşiktaş Yönetimi de yıllık 9 milyon TL kazanan Necip'in maaşını önümüzdeki sezon için 3 milyon TL'ye düşürmüştü.Hiç tereddüt etmeden verilen maaşı kabul eden Necip, 2021-22'de 4 milyon TL, 2022- 23'te 5 milyon TL kazanacak. Necip'in yaptığı bu indirimin ardından bir fedakarlık da takımın diğer kaptanı Oğuzhan Özyakup'tan geldi. Geçen sezonun 2. yarısını kiralık olarak Feyenoord'da geçiren Oğuzhan, dün yönetimle bir araya geldi ve indirim konusunu konuştu. Yönetimin bu talebine olumlu yanıt veren Ozzie, 2.5 milyon euro olan yıllık ücretini %50 düşürdü.Ozzie, yeni sezonda 1 milyon 250 bin euro alacak. İki kaptanın yaptığı fedakarlıklar Beşiktaş Yönetiminin de yüzünü güldürdü... Siyah-Beyazlılar şimdi 2013'ten bu yana Beşiktaş forması giyen ve sözleşmesi biten Atiba ile bir araya gelecek. Takımın kaptanlarından biri olan tecrübeli futbolcudan da Necip ve Oğuzhan'ın yaptığı fedakarlıklara göre hareket etmesi istenecek. Siyah-Beyazlı yönetim Atiba'ya 500 bin euro yıllık ücret ve maç başı önerecek. Kanadalı'nın da imzalaması bekleniyor.