Necip Uysal ve Bahtiyar Zaynutdinov ikinci kez birlikte

Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynadığı Adana Demirspor maçında stoper ikilisi olarak görev yapan Necip Uysal ile Bakhtiyor Zaynutdinov, bu sezon ligde savunmanın ortasında ikinci kez beraber forma giydi.
Siyah-beyazlı takım, bu ikilinin savunmanın ortasında oynadığı ilk müsabakada Kasımpaşa'ya 3-1 yenilmişti.
Bu sezon Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynadığı 21 karşılaşmada 9 farklı stoper ikilisi ilk 11'de sahaya çıktı.
Siyah-beyazlı takım, bu ikilinin savunmanın ortasında oynadığı ilk müsabakada Kasımpaşa'ya 3-1 yenilmişti.
Bu sezon Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynadığı 21 karşılaşmada 9 farklı stoper ikilisi ilk 11'de sahaya çıktı.