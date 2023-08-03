Necip Uysal Tirana maçını tamamlayamadı

Beşiktaş'ın deneyimli oyuncusu Necip Uysal, Tirana maçında sakatlık yaşadı.

, Fotoğraf; AA
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Necip Uysal Tirana maçını tamamlayamadı
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03 Ağustos 2023 22:29
Son güncelleme 03 Ağustos 2023 22:30
Beşiktaş'ın deneyimli oyuncusu Necip Uysal, Tirana maçının ikinci yarısında sakatlanarak görev yapamadı.

Savunmada Omar Colley'le birlikte görev yapan Necip Uysal, ikinci yarıda yerini yeni transfer Amartey'e bıraktı. Uysal'ın sakatlığıyla ilgili detaylı bilgilerin kulüp tarafından yapılması bekleniyor.

Necip Uysal, Tirana eşleşmesinin ilk maçında 90 dakika görev yapmıştı.

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