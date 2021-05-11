Necip Uysal sinirden formasını yırttı

Süper Lig'in 41. haftasına lider giren Beşiktaş'ın evinde Karagümrük ile oynadığı mücadelede dikkat çeken bir an yaşandı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan kaptan Necip Uysal, ilk yarının son düdüğünün ardından formasını yırttı.
İlk yarıyı Karagümrük'ün 1-0 önde tamamlamasının ardından sinirlenen tecrübeli oyuncu, formayı yırttıktan sonra takımı topladı ve tribüne götürdü.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan kaptan Necip Uysal, ilk yarının son düdüğünün ardından formasını yırttı.
İlk yarıyı Karagümrük'ün 1-0 önde tamamlamasının ardından sinirlenen tecrübeli oyuncu, formayı yırttıktan sonra takımı topladı ve tribüne götürdü.