Dile kolay, tam 17 yıldır Beşiktaş'ta... 13 yaşındayken girdiği kulüpte 4 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası kaldıran Necip Uysal, 'Beşiktaş' denilince ilk akla gelen isimlerden biri oldu. Savunma ve orta sahanın her yerinde oynayabilmesinin yanı sıra her daim göreve hazır olması nedeniyle takımın 'vazgeçilmez' isimlerinin başında gelen Necip, bu sezon da 36 resmi maçta forma giydi. Tek golünü 4-3'lük Fenerbahçe maçında atan ve 4 de asist yapan 30 yaşındaki futbolcu, Hürriyet Gazetesi'nden İsmail Er'e konuştu.



Sezon başı bizden beklentiler düşüktü



· Bu sezonu en kısa şekilde nasıl özetlersin?



Pandemi ve taraftarsızlık nedeniyle çok zor bir sezon oldu. İyi başlamadık. Bu yüzden de bizden beklentiler düşüktü. Ancak daha sonra takım olarak iyi bir ivme yakaladık ve bunu sezonun geneline yaydık. Son haftalarda biraz düştük ama sonuçta savaştık ve kupaları aldık. Bu şampiyonluk geçmiştekilerden çok daha anlamlı çünkü lig tarihinin en zor sezonuydu.



· 'Bizden beklentiler düşüktü' diyorsun ama oyuncular olarak siz ne düşünüyordunuz?



Kadronun genişliği darlığı ya da transfer olup olmaması önemli değil, Beşiktaş her zaman kupalar şampiyonluklar için oynar. Biz de şampiyon olmayı istiyorduk ve başardık.



· Sergen Yalçın'ı nasıl anlatırsın?



Futbolculuk kariyeri tartışılmaz. Teknik direktörlükte de çok başarılı. Onunla geçmişimiz Beşiktaş altyapısına dayanıyor. Herkese mesafelidir, otoriterdir. Çoğu zaman bir şey demesine gerek kalmıyor, bakışlarından ne söylemek istediğini anlıyoruz.



A.Gücü ve G.Saray maçlarında çok üzüldüm



· En çok sevindiğin, keyif aldığın maç hangisiydi?



Benim de bir gol attığım, 10 kişiyle 4-3 kazandığımız Fenerbahçe derbisi.



· En çok üzüldüğün?..



Kendi sahamızda 2-0 öne geçip 2-2 berabere kaldığımız Ankaragücü maçına çok üzüldüm. 3-1 kaybettiğimiz Galatasaray derbisinde de kahroldum. Bize yakışmayan bir futbol oynadık. Aslında şampiyonluğu daha önceden koparma şansımız vardı ama birçok maçta galibiyeti elimizin tersiyle itip, puanlar kaybettik.



· Bu sezon 36 resmi maçta forma giydin, sana göre en kötüsü hangisiydi?



Deplasmanda 3-1 kaybettiğimiz PAOK maçı. O gün hepimiz çok zorlandık çünkü tam olarak hazır değildik. Nitekim kötü bir netice alıp Avrupa'dan elendik.



ATİBA, JOSEF VE OĞUZHAN'LA OYNAMAK ÇOK KEYİFLİ



· Bugüne dek yüzlerce futbolcuyla yan yana forma giydin. Beraber oynamaktan en çok keyif aldığın futbolcular hangileri?



Birincisi Edouard Cisse. A takımda yan yana ilk oynadığım futbolculardan biriydi. Ondan sonra Guti, Jose Sosa, Atiba, Josef ve Oğuzhan'ı sayabilirim.



BENİM GÖNLÜM YERLİLERDEN YANA



· Yabancı oyuncu kontenjanının kaç olması gerektiği çok tartışılıyor; senin bu konudaki düşüncen ne?



Benim gönlüm yerli oyuncudan yana. Yabancı futbolcu gelecekse, kalitelisi gelmeli. Altyapılarda çok fazla Türk oyuncu var, bunlara şans verilmesi lazım.



ÜNİVERSİTEYİ BİTİRDİM



· Futbol ile eğitimi bir arada götüren nadir futbolculardan birisin...



Bahçeşehir Üniversitesi'nde büro yönetimi bölümünü bitirdim. Çok iyi bir eğitim aldım. Üniversitede edindiğim bilgiler hayatımın her alanında işime yarayacaktır.



BEN BAYRAMPAŞALI'YIM



· Doğup büyüdüğün Bayrampaşa için neler söylersin?



Kendimi oraya ait hissediyorum. Ben Bayrampaşalı'yım. Eşim Nur da oralı. Ben futbola Bayrampaşa Yeniyolspor'da başladım, oralardan bugünlere geldim.



SAĞ BEK OYNAMAK HEPSİNDEN ZOR



· Orta saha ve defansın her yerinde oynayabiliyorsun. En çok hangi mevkide zor?



Sağ bek oynamak daha zor. Benim için en kolay mevkiler stoper ve orta saha.