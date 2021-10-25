Necip Uysal sakat sakat oynadı

Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynadığı maçta şans bulan Necip Uysal, 6 maç aranın ardından ilk 11'e geri döndü. Siyah-beyazlı futbolcu son bölümde sakat sakat oynadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Necip Uysal sakat sakat oynadı
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25 Ekim 2021 20:28
Derbi maçta ilk 11'de şans bulan kaptan Necip Uysal, 6 maç sonra bu şansı yakaladı.

Resmi maçlarda son olarak Süper Lig'in 5. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında ilk 11'de görev alan Necip, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil oldu.

Necip, Antalyaspor maçının ardından sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax ve Süper Lig'deki Adana Demirspor ile Altay maçlarında kadroda yer alamamıştı.

Siyah-beyazlı futbolcu, Sporting Lizbon karşılaşmasında ise yedeklerde yer almasına rağmen şans bulamamıştı.

Necip Uysal sakat sakat oynadı 

Beşiktaş'ta stoperde görev alan kaptan Necip Uysal, son bölümde sakatlık yaşadı.

Baldırından sakatlanan Necip, yaşadığı soruna rağmen bir süre daha oyuna devam etti. Bir pozisyonda topa müdahale eden Necip, kenar yönetimine değişiklik konusunda işarette bulundu.

Necip daha sonra yerini Welinton'a bıraktı.


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