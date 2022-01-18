Necip Uysal: 'Kazanarak devam etmek istiyoruz'

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük deplasmanında 1-0'lık skorla kazandı.



Maçın ardından açıklamalarda bulunan Necip Uysal, "İyi başladığımızı düşünüyorum. Son 20 dakika baskı yedik ancak gol yememeyi başardık. Güzel bir 3 puan aldık. İyi çalışıyoruz, iyi analiz ediyoruz rakiplerimizi. Bundan sonra da kazanarak devam etmek istiyoruz" dedi.



"Sahada en çok isabetli pas yapan oyunculardan birisin?" sorusunu yanıtlayan Necip gülümseyerek, "Stoperde oynayınca genelde öyle oluyor" sözlerini kullandı.





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