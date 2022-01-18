Necip Uysal: "Kazanarak devam etmek istiyoruz"

Beşiktaş'ta Necip Uysal, 1-0 kazandıkları Fatih Karagümrük maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Necip Uysal: 'Kazanarak devam etmek istiyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ocak 2022 22:17
Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük deplasmanında 1-0'lık skorla kazandı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Necip Uysal, "İyi başladığımızı düşünüyorum. Son 20 dakika baskı yedik ancak gol yememeyi başardık. Güzel bir 3 puan aldık. İyi çalışıyoruz, iyi analiz ediyoruz rakiplerimizi. Bundan sonra da kazanarak devam etmek istiyoruz" dedi.

"Sahada en çok isabetli pas yapan oyunculardan birisin?" sorusunu yanıtlayan Necip gülümseyerek, "Stoperde oynayınca genelde öyle oluyor" sözlerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.