Necip Uysal, gözünü rekora dikti!

Beşiktaş'ın "jokeri" Necip Uysal, bir rekorun altına imasını atmaya hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Necip Uysal, gözünü rekora dikti!
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24 Şubat 2022 13:29
Beşiktaş kaptanı Necip Uysal rekora koşuyor.

31 yaşındaki oyuncu şu ana kadar 382 karşılaşmada forma giyerken, Beşiktaş adına en çok maça çıkan sıralamasında 3. basamakta yer alıyor.

Necip Uysal, 15 maçta daha oynaması durumunda 397 karşılaşmada görev yapan İbrahim Üzülmez'i yakalayacak.

Necip, oynadığı 382 maçta 6 gol atarken, 17 kez de asiste imza attı.

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