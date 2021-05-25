Necip Uysal: 'Fenerbahçe'ye golüm unutulmaz! Bizi hafife aldılar'

Necip Uysal… 13 yaşından beri siyah-beyazlı formaya hizmet eden Beşiktaş'ın öz evladı Necip, 17 yıllık kariyerinde 4 Süper Lig ve 3 Türkiye Kupası zaferi yaşadı. Sporcu kişiliği ve her mevkiide forma giyerek taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin gönlünü fetheden Necip, Sözcü Gazetesi'nden Ali Aydın'a özel açıklamalarda bulundu:



"İNANANLARI MAHÇUP ETMEDİK"



"Sezona başlarken iyi bir reaksiyon gösteremedik. Bizim için 'İlk 3'e giremezler' deniliyordu. Sergen Hocam, 'Zamana ihtiyacımız var ve şampiyonluğun en büyük adayı olacağız' diyerek bizim inancımızı hep diri tuttu. Seri galibiyetlerle ivme kazandık ve çok önemli yerlere geldik. Pandemi dönemi ve seyircisiz ortamlarla oluşan olumsuz şartlara rağmen lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası zaferi geldi. Biz inanarak başardık ve bize inananları mahçup etmedik.



"ÇEBİ BİZİM AĞABEYİMİZ"

"SERGEN YALÇIN EFSANEDİR"

"F.BAHÇE'YE GOLÜM UNUTULMAZ"



Fenerbahçe'ye attığım gol benim için unutulmaz… Çünkü yıllar önceki 4-3'lük maçı çocuktum ve tribünden izliyordum. 10 kişiydik, tesadüf ya gol sevincim de Koray Ağabey ile hemen hemen aynı oldu. Sergen Hoca, Beşiktaş efsanesidir. Otoriter bir yapıya sahip bazen bir laf söyler bir bakışından anlarsınız. Sayın Başkanımız, hep yanımızda oldu. Maaşlar gününde yattı. Kimsenin alacağı yoktu. Biz Başkan'ı ağabey olarak görüyoruz."



"GÖREVDEN KAÇMAM"



"Altyapıdan A Takım'a çıkan bir oyuncuyum. Genç takımlarda forvet oynamıştım. Defans ve orta sahada görevler aldım. Hocam beni forvete gönderse yine çıkar oynarım. Görevden hiçbir zaman kaçmam."



