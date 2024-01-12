Beşiktaş'a Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanan takımın kaptanı Necip Uysal'dan sevindirici haber geldi.
Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Necip Uysal, bir süredir sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalmıştı.
TAKIMLA BERABER ÇALIŞTI
32 yaşındaki orta saha oyuncusu, perşembe günü yapılan idmanda takımla birlikte çalıştı.
Tecrübeli futbolcu, Karagümrük karşısında şans verilmesi halinde Siyah-Beyazlı formasına kavuşmuş olacak.
Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Necip Uysal, bir süredir sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalmıştı.
TAKIMLA BERABER ÇALIŞTI
32 yaşındaki orta saha oyuncusu, perşembe günü yapılan idmanda takımla birlikte çalıştı.
Tecrübeli futbolcu, Karagümrük karşısında şans verilmesi halinde Siyah-Beyazlı formasına kavuşmuş olacak.
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