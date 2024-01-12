Necip Uysal'dan sevindirici haber

Beşiktaş'a Kasımpaşa maçında sakatlanan Necip Uysal'dan sevindirici haber geldi. Sakatlığını atlatan Necip, takımla antrenmana başladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Necip Uysal'dan sevindirici haber
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12 Ocak 2024 09:21
Beşiktaş'a Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanan takımın kaptanı Necip Uysal'dan sevindirici haber geldi.

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Necip Uysal, bir süredir sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalmıştı.

TAKIMLA BERABER ÇALIŞTI

32 yaşındaki orta saha oyuncusu, perşembe günü yapılan idmanda takımla birlikte çalıştı.

Tecrübeli futbolcu, Karagümrük karşısında şans verilmesi halinde Siyah-Beyazlı formasına kavuşmuş olacak.

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