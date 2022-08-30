Necip Uysal'dan Ismael için övgü

Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal, Sivasspor maçı sonrası konuştu.



Tecrübeli isim, "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. İyi bir maç çıkardık. Üstün oynadık. Hafta içi çalışıyoruz. İyi bir galibiyet aldık, önümüzdeki maça bakacağız. Takımda arkadaşlık harika. İnşallah böyle devam eder." dedi.



Necip Uysal, teknik direktör Valerien Ismael için de, "Hoca herkese çok iyi yaklaşıyor. Çok iyi analizler yapıyor." diye konuştu.





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