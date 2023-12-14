Necip Uysal'dan büyük fedakarlık

Beşiktaş, bu geceki UEFA Konferans Ligi son maçına birçok eksikle çıkacak. Kartal'da Mert, Colley, Gedson, Masuaku, Rashica, Yakup Arda ve Rebic'e ek olarak kadro dışılar; Aboubakar, Ghezzal, Rosier, Onana ve Bailly de eklendiğinde sayı 12'yi buldu! Kaptan Necip Uysal ise büyük bir fedakârlık yaptı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Necip Uysal'dan büyük fedakarlık
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14 Aralık 2023 08:24
UEFA Avrupa Konferans Ligi son maçında Lugano ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Mert Günok, Omar Colley, Gedson Fernandes ile Ante Rebic ve bireysel çalışmalarını sürdüren Arthur Masuaku, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç kafilede yer almadı.

Kadro dışılar da var

Öte yandan kadro dışında bulunan; Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Jean Onana ve Eric Bailly de eklendiğinde Kara Kartal, UEFA Konferans Ligi son maçında Lugano karşısına tam 12 eksikle çıkacak.

Kendi isteği doğrultusunda...

Beşiktaş'ta önceki gün gerçekleştirilen antrenmanda sol alt baldır arka adalesinde birinci derece yaralanma tespit edilen Necip Uysal, eksiklerin çokluğu sebebiyle kendi isteği doğrultusunda kadroya dahil edildi. 



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