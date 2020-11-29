Necip Uysal: ''Bu gece zor uyuyacağım"

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisindeki performansıyla alkış toplayan Necip Uysal maçı değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Necip Uysal: ''Bu gece zor uyuyacağım'
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29 Kasım 2020 21:27
Süper Lig'de 5 yıl aradan sonra ilk golünü Fenerbahçe'ye atan Necip Uysal, Beşiktaş maçını değerlendirdi.

Fenerbahçe karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını ifade eden Necip Uysal: "Sesim kısıldı. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Herkes karakter koydu. 10 kişi kaldık. Zordu. 3 puanla ayrıldık. İnanılmaz! Ben de gol attım. Mutluyum. Zor uyurum bu gece. Herkeste o eski ruh var. Birbirimizin açığını kapatıyoruz. Arkadaşlık çok güzel. Yarınlar inşallah bugünden güzel olacak" dedi.



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