Necip Uysal, 5 yıl sonra ilk golünü Fenerbahçe'ye attı

Beşiktaş'ta Fenerbahçe ağlarını sarsan Necip Uysal, 5 yıl sonra gol sevinci yaşadı.

Haber; Sabah
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Necip Uysal, 5 yıl sonra ilk golünü Fenerbahçe'ye attı
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29 Kasım 2020 20:26
Süper Lig'in 10. haftasındaki dev Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde gol atan Necip Uysal, 5 yıl sonra ilki yaşadı.

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen ve 2009'dan bu yana siyah-beyazlı takımın formasını giyen 29 yaşındaki oyuncu, 5 yıl aradan sonra Süper Lig'de gol sevinci yaşadı.

Tecrübeli futbolcu, son olarak 2015'in Ekim ayında Antalyaspor'u 5-1 mağlup ettikleri mücadelede ağları sarsmış ve o günden bu yana gol atma başarısı gösterememişti.

Necip Uysal, Fenerbahçe derbisi;
* 1 gol attı.
* İkili mücadele kaybetmedi. 
* Hava topu kaybetmedi.
* Takımın en çok top uzaklaştıranı
* Takımın en çok kademeye giren futbolcusu.



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