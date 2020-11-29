Necip Uysal, 5 yıl sonra ilk golünü Fenerbahçe'ye attı

Süper Lig'in 10. haftasındaki dev Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde gol atan Necip Uysal, 5 yıl sonra ilki yaşadı.



Beşiktaş'ın altyapısından yetişen ve 2009'dan bu yana siyah-beyazlı takımın formasını giyen 29 yaşındaki oyuncu, 5 yıl aradan sonra Süper Lig'de gol sevinci yaşadı.



Tecrübeli futbolcu, son olarak 2015'in Ekim ayında Antalyaspor'u 5-1 mağlup ettikleri mücadelede ağları sarsmış ve o günden bu yana gol atma başarısı gösterememişti.



Necip Uysal, Fenerbahçe derbisi;

* 1 gol attı.

* İkili mücadele kaybetmedi.

* Hava topu kaybetmedi.

* Takımın en çok top uzaklaştıranı

* Takımın en çok kademeye giren futbolcusu.



