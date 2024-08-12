Beşiktaş formasıyla 16. Süper Lig sezonunda forma giyen Necip Uysal, Rıza Çalımbay'ın rekoruna imzasını attı.
Necip, "Kazandığımız için ve bu kulübün bir parçası olduğum için mutluyum. Altyapıyı da sayarsam 21 sene oldu burada. Ben her zaman hazır olup, elimden geleni yapmaya çalışıyorum" dedi.
Necip Uysal, Beşiktaş'ta A takıma çıktığından beri 461 maçta forma giyip 6 gol 18 asistlik performansla oynadı.
Kariyerinde sadece Beşiktaş forması giyen oyuncular:
Hüsnü Savman
Şeref Görkey
Mehmet Ali Tanman
Faruk Sağnak
Süleyman Seba
Ahmet Özacar
Sanlı Sarıalioğlu
Rıza Çalımbay
Necip Uysal
Necip, "Kazandığımız için ve bu kulübün bir parçası olduğum için mutluyum. Altyapıyı da sayarsam 21 sene oldu burada. Ben her zaman hazır olup, elimden geleni yapmaya çalışıyorum" dedi.
Necip Uysal, Beşiktaş'ta A takıma çıktığından beri 461 maçta forma giyip 6 gol 18 asistlik performansla oynadı.
Kariyerinde sadece Beşiktaş forması giyen oyuncular:
Hüsnü Savman
Şeref Görkey
Mehmet Ali Tanman
Faruk Sağnak
Süleyman Seba
Ahmet Özacar
Sanlı Sarıalioğlu
Rıza Çalımbay
Necip Uysal
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