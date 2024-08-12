Necip rekora ortak oldu

Beşiktaş formasıyla 16. Süper Lig sezonunu geçiren Necip Uysal, Rıza Çalımbay'ın rekoruna ulaştı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Necip rekora ortak oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ağustos 2024 09:00
Beşiktaş formasıyla 16. Süper Lig sezonunda forma giyen Necip Uysal, Rıza Çalımbay'ın rekoruna imzasını attı.

Necip, "Kazandığımız için ve bu kulübün bir parçası olduğum için mutluyum. Altyapıyı da sayarsam 21 sene oldu burada. Ben her zaman hazır olup, elimden geleni yapmaya çalışıyorum" dedi.

Necip Uysal, Beşiktaş'ta A takıma çıktığından beri 461 maçta forma giyip 6 gol 18 asistlik performansla oynadı.

Kariyerinde sadece Beşiktaş forması giyen oyuncular:

Hüsnü Savman
Şeref Görkey
Mehmet Ali Tanman
Faruk Sağnak
Süleyman Seba
Ahmet Özacar
Sanlı Sarıalioğlu
Rıza Çalımbay
Necip Uysal

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery