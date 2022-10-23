Necati Erkmen: 'İstenmeyen bir sonuç aldık'

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor'a 1-0 yenilen Kasımpaşa'da teknik sorumlu Necati Erkmen, mağlubiyet için üzgün olduklarını söyledi.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erkmen, "İstenmeyen bir sonuç aldık, çok üzgünüz. Seyircimizden ve camiamızdan özür diliyoruz. Oyunun başından sonuna kadar pozisyonlarda tercih hatası yaptık. Tercihleri farklı kılsak gol bulabilirdik. Rakibimiz daha istekli, arzulu oynadı, onları tebrik ediyorum." diye konuştu.





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