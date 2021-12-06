Necati Erkmen: 'Bu yolun sonu şampiyonluk'

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Balıkesirspor'u 2-0 yenen MKE Ankaragücü'nün teknik sorumlusu Necati Erkmen, taraftardan desteğe devam etmelerini istedi ve bu yolun sonunun şampiyonluk olduğunu söyledi.



Erkmen, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçı kazanan futbolculara ve müsabakaya gelen taraftara teşekkür etti.



MKE Ankaragücü'nün hedefine adım adım gittiğini vurgulayan Erkmen, "Bizi desteklemeye devam edin bu yolun sonu şampiyonluk." ifadelerini kullandı.



Haftaya Yılport Samsunspor deplasmanına gideceklerini hatırlatan Erkmen, o maçtan da galip ayrılmak istediklerini sözlerine ekledi.





İLGİLİ VİDEO