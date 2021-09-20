Necati Erkmen: 'Bu 1 puan belki de şampiyonluğu getirecek'

TFF 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Menemenspor ile 2-2 berabere kalan MKE Ankaragücü'nün teknik sorumlusu Necati Erkmen, "Belki de bu bir puan ileride bize şampiyonluğu getirecek, lige çıkmamızı sağlayacak." dedi.



Erkmen, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakaya golle başladıklarını ama avantajı koruyamadıkları için ilk yarının 1-1 berabere sona erdiğini belirtti.



Yaptıkları değişikliklerle baskılı oyun oynadıklarını ama gol pozisyonlarını değerlendiremedikleri için maçın 2-2 sona erdiğini vurgulayan Erkmen, "Mücadele ettik, heyecan kattık, berabere kaldık. Belki de bu bir puan ileride bize şampiyonluğu getirecek, lige çıkmamızı sağlayacak." diye konuştu.



