Necati Erkmen: 'Ankaragücü, üst lige çıkacak'

Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Samsunspor'a 2-0 mağlup olan MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Necati Erkmen, Samsunspor'u galibiyetinden ötürü kutlayarak, hakemin maç yönetimini eleştirdi.



Ligin 16. haftasına kadar hakemler hakkında konuşmadıklarını dile getiren Erkmen, "Daha önce hakemlerle ilgili konuşmadık. Bu maçın yönetimini ise kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Yediğimiz birinci gol öncesi verilen karar ile ilgili yorumu da kamuoyuna bırakıyorum. Samsunspor'a başarılar diliyoruz. Bana göre o pozisyonda bir darbe vardı. Hakem takdir hakkını devam ettirmek yönünde kullandı. Biz 111 yıllık bir camiayız. Bugün sporcular mücadelelerini verdiler ve 2-0 yenildik. Bizim için yolun sonunda Ankaragücü bir üst lige çıkacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.





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