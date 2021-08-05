Necati Er, Olimpiyat altıncısı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 13. gününde üç adım atlama finalinde yarışan milli atlet Necati Er, 6'ncı oldu.



Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde final müsabakaları devam etti.



Londra 1948'de üç adım atlamada bronz madalya kazanan Ruhi Sarıalp'ten 73 yıl sonra bu branşta final gören ilk Türk atlet olan Necati, ilk 3 atlayışta 17.25 metre atlayarak 12 atlet arasında ilk 8'e girmeyi başardı ve finale devam etti.



Sonraki atlayışlarında istediğini gerçekleştiremeyen 24 yaşındaki milli sporcu, 17.25'lik derecesiyle finali 6. tamamladı.



Bu branşta Portekizli Pedro Pichardo, 17.98'lik derecesiyle altın madalyaya ulaştı. Çinli Yaming Zhu, 17.57 ile gümüş, Burkina Fasolu Hugues Fabrice Zango ise 17.47'lik atlayışıyla bronz madalya aldı.



Zango, bu başarısıyla ülkesine tarihinin ilk olimpiyat madalyasını kazandırmış oldu.



