Necati Ateş: 'Yusuf Günay uyarıda bulunmadı'

Galatasaray'da, Başakşehir maçındaki taraftarların tepki gösterdiği fotoğrafın kahramanlarından biri olan Necati Ateş açıklamada bulundu.



Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın, maçtaki pozisyonlara tepki gösterdiği için uyardığı iddia edilen Necati Ateş, "Bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek isterim. Maç sırasında Yusuf Günay bey bir uyarıda bulunmadı, destek verip, 'Devam edin böyle' dedi." ifadelerini kullandı.



Galatasaray taraftarları, Günay'ın, Necati Ateş'in tartışmalı pozisyonlara itiraz etmesini sorun ettiğini belirterek tepki göstermişti.



