Necati Ateş'ten veda mesajı!

Galatasaray'da Fatih Terim döneminde yardımcı antrenör olarak görev yapan Necati Ateş, sosyal medyadan Galatasaray'a veda etti.

Haber; Sporx.com
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Necati Ateş'ten veda mesajı!
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12 Ocak 2022 14:36
Fatih Terim'in yardımcısı olarak Galatasaray'da görev alan Necati Ateş'ten bir paylaşım geldi.

Ateş, paylaşımında kendisine görev verenlere teşekkür ettiğini belirterek, ayrılığını açıkladı.

Ateş, paylaşımın da şu ifadeleri kullandı:

"Hayat; ayağımı yerden kesen, evlatlarıma örnek olduğum, gurur duyduğum ve çok çalışarak, emeklerimin karşılığını aldığım pek çok sevinç yaşattı. Galatasaray; hem sahanın içinde hem de sahanın kenarında hizmet verdiğim, acısıyla tatlısıyla yılmadan mücadele ettiğim, bir gün bile vazgeçmediğim ve her zaman varlığına şükrettiğim bir sevda oldu. Ayrılıkların da sevdaya dahil olduğunu bu camiayı ve armayı içinde yaşamış biri olarak iyi biliyorum. Gönüllerimizin bir olduğu bu süreçte bana inanarak görev veren hocamız Fatih Terim başta olmak üzere herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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