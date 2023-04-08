Necati Ateş'ten Icardi'ye tepki!

Galatasaray'ın efsane oyuncularından Necati Ateş, Başakşehir ile oynanan Türkiye Kupası maçı sonrası paylaşım yapan Mauro Icardi'yi suçladı. Hakem kararları sonrası 'yılın soygunu' ifadesini kullanan Icardi, Profesyonel Disiplin Kuruluna sevkedilmişti.

, Fotoğraf; AA
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Necati Ateş'ten Icardi'ye tepki!
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08 Nisan 2023 14:11
Mauro Icardi
Mauro Icardi
Galatasaray
Galatasaray'da Mauro Icardi şoku yaşanıyor.

Başakşehir ile Türkiye Kupası'nda oynanan çeyrek final maçı sonrası hakem Kadir Sağlam'ı eleştiren Arjantinli yıldız, "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu" ifadeleriini kullanarak sosyal medyadan paylaşım yapmıştı.

Icardi'nin bu davranışları sonrası Türkiye Futbol Federasyonu yıldız oyuncunun PFDK'ye sevkedildiğini açıkladı. Yeni kurala göre Icardi, men cezası alması durumunda gelecek sezon oynanacak Türkiye Kupası maçında cezasını çekeceği belirtildi. Yıldız oyuncunun Kayserispor ile yapılacak lig maçında sahaya çıkabileceği öğrenildi

NECATİ ATEŞ'TEN ICARDI ELEŞTİRİSİ

Geçen sezon Fatih Terim'in ekibinde yer alan Necati Ateş, TRT Spor'da Icardi'nin cezasını değerlendirdi. Arjantinli oyuncunun hatalı olduğunu aktaran Ateş, "Ben burada Icardi'ye kızarım. Yöneticilerin yaptığı açıklamaların gazını oyuncular da alıyor. Kulüpten habersiz Instagram'ı kullanırken kulübün başını ağrıtıyor. Icardi bu sebepten ceza alırsa ben faturayı oyuncuya keserim." dedi. 

 
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