Necati Ateş'ten Icardi'ye tepki!

Galatasaray'da Mauro Icardi şoku yaşanıyor.Başakşehir ile Türkiye Kupası'nda oynanan çeyrek final maçı sonrası hakem Kadir Sağlam'ı eleştiren Arjantinli yıldız, "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu" ifadeleriini kullanarak sosyal medyadan paylaşım yapmıştı.Icardi'nin bu davranışları sonrası Türkiye Futbol Federasyonu yıldız oyuncunun PFDK'ye sevkedildiğini açıkladı. Yeni kurala göre Icardi, men cezası alması durumunda gelecek sezon oynanacak Türkiye Kupası maçında cezasını çekeceği belirtildi. Yıldız oyuncunun Kayserispor ile yapılacak lig maçında sahaya çıkabileceği öğrenildiGeçen sezon Fatih Terim'in ekibinde yer alan Necati Ateş, TRT Spor'da Icardi'nin cezasını değerlendirdi. Arjantinli oyuncunun hatalı olduğunu aktaran Ateş,dedi.