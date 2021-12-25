Necati Ateş: "Bu senenin değil, geleceğin takımı"

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş, Antalyaspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Necati Ateş: 'Bu senenin değil, geleceğin takımı'
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25 Aralık 2021 18:49
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş, Antalyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Necati Ateş "Kazandığımız için çok mutluyuz. Kerem Aktürkoğlu'nun golünü her gün idmanda çalışıyoruz. Kerem Aktürkoğlu'nu, bütün takımı tebrik ederim. Maçtan sonran taraftarımız çağırdı, her zaman böyle olmalıyız. Bu takım, bu senenin takımı değil, Galatasaray'ın geleceği. Önümüz açık, hedeflerimiz çok." dedi.

Hedefleri hakkında konuşan Necati Ateş "Bir seri yakalamamız lazım, 7 maçın 5'ini içeride oynayacağız. Biz Galatasaray'ız, hiçbir zaman pes etmeyiz. Bu takım öz güven arttıracak. Kaçırdığımız yine çok gol var, bunları anlatacağız. Devam edeceğiz." diye konuştu.


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