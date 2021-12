Necati Ateş: 'Başakşehir maçıyla çıkış istiyoruz'

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş, Başakşehir karşılaşmasından önce açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayla ilgili konuşan Necati Ateş "Başakşehir maçı değerlidir. Geçmişte onları yenip şampiyonluklar aldık. İyi hazırlandık maça. Çok uzun zamandır böyle ara yakalayamamıştık. 5 günlük bir ara. Oyunun, maçın konuşulduğu, dış etkenlerin maça etki etmediği bir oyun istiyoruz. İnşallah öyle olur. Çıkış istiyoruz. Yukarılara tırmanmak istiyoruz. Umut her zaman var. Bazı maçları skor olarak kaybediyoruz ama oyun olarak her maç çok güçlüyüz. Bu maç hem skor hem oyun anlamında kazandığımız bir maç olur umarım." dedi.



Fernando Muslera ve Christian Luyindama'nın sakatlıkları hakkında konuşan Necati Ateş "Muslera'yı ve Luyindama'yı kaybetmek, ikisini çarpışarak kaybetmek kötü oldu. Marcao'nun dönmesi sevindirici. İnşallah en yakın zamanda onlar da aramıza katılırlar. Her oyuncumuz değerli. Sakat vermemek istiyoruz ama çok maç oynuyoruz, 30'a yakın maç oynadık. Neredeyse 1 sezon." ifadelerini kullandı.



Hakemler hakkında da açıklama yapan Necati Ateş "Zorbay Hoca ve Mete Hoca'ya başarılar. İnşallah onlar için de iyi bir maç geçer." şeklinde konuştu.





