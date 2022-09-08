(NE ZAMAN BİTİYOR?) - Transfer dönemi saat kaçta bitiyor?

TFF'NİN AÇIKLAMASI

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN AÇILACAK?

Transfer dönemi biteceği günü merak eden taraftarlar ilgi duyulan günlerin ne zaman biteceğini merak ediyor. Süper Lig'de bu sezonun şampiyonluk adaylarının yapacağı son dakika transferler hangi gün saat kaça kadar sürecek? Taraftarların en çok merak ettiği transfer döneminin biteceği gün ve saat nedir?Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada transferin Avrupa'daki transfer döneminden 1 hafta daha uzun tutulacağı açıklanmıştı. İşte TFF'nin transfer dönemi açıklaması:Transfer sezonu bitiş tarihi olarak verilen 8 Eylül tarihi Perşembe gününe denk geliyor. 2022 yılı içerisinde 8 Eylül gününde transfer sezonu resmen sona erecek ve Ocak ayına kadar sürecek.Süper Lig'de devre arası kış transfer dönemi ise 12 Ocak tarihinde başlayacak ve 8 Şubat'ta bitecektir.