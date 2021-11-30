Ne Porto ne Benfica: Trabzonspor uçuyor

Rakiplerine fark atan Trabzonspor, başarılı deplasman karnesini de sürdürüyor. Fırtına, Avrupa'nın en uzun yenilmezlik serisi (25) yakalayan ekibi konumunda bulunuyor

Haber; Sabah
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Ne Porto ne Benfica: Trabzonspor uçuyor
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30 Kasım 2021 13:14
Süper Lig'de en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor'a 10 puan fark atan lider Trabzonspor rakip tanımıyor. 27 Eylül'de Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra 7'de 7 yapan ve bu sekansta lige damga vuran bordo-mavililer, Avrupa'da da yenilmeyen tek takım... Son olarak İstanbul'da Vavacars Fatih Karagümrük engelini 2-0'la geçen Trabzonspor, deplasmandaki serisini korudu.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Kasım 2020'de göreve gelmesinin ardından dış saha karnesinde yükseliş gösteren Karadeniz ekibi, 25 maçtır mağlubiyet yüzü görmedi ve 15 galibiyet, 10 beraberlik performansıyla Avrupa'nın da dikkat çeken ekibi haline geldi.

DEPLASMANDA 400 GÜNDÜR YENİLMİYOR

En iyi 10 lig arasında Avcı'nın takımı, geçen sezondan bu yana devam eden seride deplasmanların en uzun süre namağlup kalan ekibi olarak zirvede.

Kendi liglerinde en iyi performaslarını sergileyen Porto (20), Benfica (16), Atalanta (13) ve Shakhtar Donetsk (13) Trabzonspor'un yanına bile yaklaşamadı. En son dış saha mağlubiyetini 400 gün önce (25 Ekim 2020, 3-1) Fenerbahçe'den alan Fırtına'nın teknik direktörlük koltuğunda o maçta Eddie Newton oturuyordu. 

 

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