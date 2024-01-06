Ndombele kader maçına çıkıyor

Galatasaray'da performansı ile hayal kırıklığı yaratan Tanguy Ndombele'ye Konyaspor maçında bir şans daha gelecek.
KADER MAÇI
Ara transfer döneminde yolların ayrılması planlanan Fransız oyuncuya Okan Buruk, bu hafta da forma vererek umutlarını yeşertmek istiyor. Eksiklerin çok olduğu Konyaspor maçında süre almaya hazırlanan 27 yaşındaki orta saha, kendisini göstermeye ve takımda kalmaya çalışacak.
İDMANLARDA GÖZÜNE GİRDİ
Okan Buruk, Tanguy Ndombele'ye Konyaspor karşısında 11'de şans verecek. Tecrübeli orta saha oyuncusu, kısa arayı iyi değerlendirdi. Zayıfladı ve güçlendi. Antrenmanlarda takım arkadaşları ayağından top alamıyor. Okan Buruk, Ndombele ile görüşerek idman performansını artık maçlara taşıması gerektiğini söyledi. Konyaspor mücadelesinin kendisi için bir şans olduğunu belirtti.
NİHAİ KARAR VERİLMEDİ
Avrupa Ligi için UEFA'ya göndereceği listede üç değişiklik yapma hakkı bulunan Galatasaray'da, Ndombele konusunda henüz nihai karar verilmedi. Yıldız oyuncunun performansına göre kiralık sözleşmesi feshedilebilir.
KADER MAÇI
Ara transfer döneminde yolların ayrılması planlanan Fransız oyuncuya Okan Buruk, bu hafta da forma vererek umutlarını yeşertmek istiyor. Eksiklerin çok olduğu Konyaspor maçında süre almaya hazırlanan 27 yaşındaki orta saha, kendisini göstermeye ve takımda kalmaya çalışacak.
İDMANLARDA GÖZÜNE GİRDİ
Okan Buruk, Tanguy Ndombele'ye Konyaspor karşısında 11'de şans verecek. Tecrübeli orta saha oyuncusu, kısa arayı iyi değerlendirdi. Zayıfladı ve güçlendi. Antrenmanlarda takım arkadaşları ayağından top alamıyor. Okan Buruk, Ndombele ile görüşerek idman performansını artık maçlara taşıması gerektiğini söyledi. Konyaspor mücadelesinin kendisi için bir şans olduğunu belirtti.
NİHAİ KARAR VERİLMEDİ
Avrupa Ligi için UEFA'ya göndereceği listede üç değişiklik yapma hakkı bulunan Galatasaray'da, Ndombele konusunda henüz nihai karar verilmedi. Yıldız oyuncunun performansına göre kiralık sözleşmesi feshedilebilir.