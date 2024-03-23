Galatasaray'da Hakim Ziyech'in sözleşmesindeki madde sonrası gözler Tanguy Ndombele'ye çevrildi.
Sarı-kırmızılılar, Tottenham'dan kiraladığı Fransız orta saha için 15 milyon euro'luk satın alma opsiyonu koydurmuştu.
Bu maddenin Galatasaray'ın istemesi halinde devreye gireceği bildirildi.
BU SEZON NE YAPTI?
27 yaşındaki Ndombele, Galatasaray formasıyla çıktığı 25 resmi maçta 1 asiste imza attı.
Sarı-kırmızılılar, Tottenham'dan kiraladığı Fransız orta saha için 15 milyon euro'luk satın alma opsiyonu koydurmuştu.
Bu maddenin Galatasaray'ın istemesi halinde devreye gireceği bildirildi.
BU SEZON NE YAPTI?
27 yaşındaki Ndombele, Galatasaray formasıyla çıktığı 25 resmi maçta 1 asiste imza attı.