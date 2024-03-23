Ndombele'de madde isteğe bağlı

Galatasaray, Tottenham'dan kiraladığı Fransız orta saha için 15 milyon euro'luk satın alma opsiyonu koydurmuştu. Bu maddenin Cimbom'un istemesi halinde devreye gireceği bildirildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Ndombele'de madde isteğe bağlı
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23 Mart 2024 09:38
Son güncelleme 23 Mart 2024 14:38
Galatasaray'da Hakim Ziyech'in sözleşmesindeki madde sonrası gözler Tanguy Ndombele'ye çevrildi.

Sarı-kırmızılılar, Tottenham'dan kiraladığı Fransız orta saha için 15 milyon euro'luk satın alma opsiyonu koydurmuştu.

Bu maddenin Galatasaray'ın istemesi halinde devreye gireceği bildirildi.

BU SEZON NE YAPTI?

27 yaşındaki Ndombele, Galatasaray formasıyla çıktığı 25 resmi maçta 1 asiste imza attı.  

 


 

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