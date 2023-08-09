Ndidi'den Fenerbahçe'ye olumlu geri dönüş

Championship'e düşen takımından ayrılmayı kafasına koyan Wilfred Ndidi, Fenerbahçe'nin ilk teklifine olumlu dönüş yaptı. İngiliz temsilcisi, Fenerbahçe'nin 8 milyon Euro'luk bonservis teklifini kabul ederse transfer resmiyete dökülecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Ndidi'den Fenerbahçe'ye olumlu geri dönüş
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09 Ağustos 2023 10:05
Takımdaki eksik bölgeleri kapatmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın öncelik verilmesini istediği 6 numara transferi için listeye yeni bir isim girdi.

FENERBAHÇE'YE OLUMLU YAKLAŞTI

Sarı-lacivertliler, 7 sezondur Leicester City'de forma giyen 26 yaşındaki Wilfred Ndidi'ye kancayı taktı. Premier Lig'den Championship'e düşen takımından ayrılmak isteyen Nijeryalı ön liberonun ilk kurulan temasta sarı-lacivertlilere olumlu yaklaştığı öğrenildi.

TEKLİF İLETİLDİ

Yönetimin, İngiliz ekibine 8 milyon Euro bonservis ve bonuslar içeren bir teklifte bulunduğu kaydedildi. Yıllık kazancı 4 milyon Euro olan futbolcuya da 4 yıllık kontrat önerildiği ifade edildi. Fenerbahçe, Leicester'den gelecek yanıt sonrası Ada'ya çıkarma yapacak.

BİR YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

2017 Ocak ayında Genk'ten 17.6 milyon Euro'ya Leicester City'e transfer olan Wilfred Ndidi, geçtiğimiz sezon görev yaptığı 30 maçta skor katkısı sağlayamadı. 51 kez milli formayı giyen Nijeryalı yıldızın kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. 



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