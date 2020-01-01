Ndiaye'yi Trabzonspor'a götüren isim ortaya çıktı

Trabzonspor'un uzun süredir transfer gündeminde olan Stoke City'li Badou Ndiaye bordo-mavili formayı giydi. Senegalli futbolcu müjdeli haberi Instagram hesabından duyurdu. Hareketli günler geçiren Trabzonspor'da Badou Ndiaye transferi mutlu sonla bitti.

Kaynak: Sabah
Ndiaye'yi Trabzonspor'a götüren isim ortaya çıktı
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01 Ocak 2020 09:37
Senegalli futbolcu, Instagram hesabından "Yeni yıl hediyesi" notuyla Trabzonspor formasını giydiği bir fotoğrafı paylaştı. Öte yandan Trabzonspor'un oyuncuyu sezon sonuna kadar kiraladığı belirtildi. Badou Ndiaye, 2017-2018 sezonunun devre arasında 16 milyon euro bedelle Stoke City'e transfer olmuştu.

HÜSEYİN CİMŞİR DETAYI

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Badou Ndiaye'nin bordo-mavili kulübü seçmesindeki en büyük etkenin Trabzonspor'da yardımcı hocalık görevi yürüten Hüseyin Cimşir olduğu ortaya çıktı.

FK Bodø/Glimt takımından 350 bin euro karşılığında Osmanlıspor'a transfer olan yıldız futbolcuyu Hüseyin Cimşir'in keşfettiği biliniyor. Cimşir'in transfer raporu doğrultusunda Osmanlıspor yıldız futbolcuyu kadrosuna katmış, daha sonra Ndiaye'yi 7.5 milyon euro karşılığında Galatasaray'a satmıştı.



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