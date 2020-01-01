Senegalli futbolcu, Instagram hesabından "Yeni yıl hediyesi" notuyla Trabzonspor formasını giydiği bir fotoğrafı paylaştı. Öte yandan Trabzonspor'un oyuncuyu sezon sonuna kadar kiraladığı belirtildi. Badou Ndiaye, 2017-2018 sezonunun devre arasında 16 milyon euro bedelle Stoke City'e transfer olmuştu.Trabzonspor'un kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Badou Ndiaye'nin bordo-mavili kulübü seçmesindeki en büyük etkenin Trabzonspor'da yardımcı hocalık görevi yürüten Hüseyin Cimşir olduğu ortaya çıktı.FK Bodø/Glimt takımından 350 bin euro karşılığında Osmanlıspor'a transfer olan yıldız futbolcuyu Hüseyin Cimşir'in keşfettiği biliniyor. Cimşir'in transfer raporu doğrultusunda Osmanlıspor yıldız futbolcuyu kadrosuna katmış, daha sonra Ndiaye'yi 7.5 milyon euro karşılığında Galatasaray'a satmıştı.