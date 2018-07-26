Ndiaye'ye rest! Ya 3 milyon ya da hiç

Badou Ndiaye ile Galatasaray arasındaki transfer görüşmeleri farklı bir boyuta ulaştı. Stoke City'nin oyuncuyu kiralık olarak vermeme inadını kıran Sarı-Kırmızılılar, İngiliz kulübüyle el sıkıştı. Ndiaye'nin de Şampiyonlar Ligi faktörüyle beraber geri dönmeye sıcak bakması, Aslan'ın iştahını kabarttı. Ancak 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun son olarak yıllık 4.5 milyon Euro'yu bulan ücret talebi, işleri karıştırdı. Sarı-Kırmızılı yönetim, bu istek karşısında bir hayli şaşırmış durumda.Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili bir açıklama yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Ndiaye Osmanlı'da 390 bin Euro'ya oynuyordu. Biz şimdi o paralara oynasın demiyoruz ama takım içi dengeleri gözetmek zorundayız" demişti. Sarı-Kırmızılılar, Senegalli futbolcuya yıllık 2 milyon 750 bin Euro ödüyordu. Buna karşın Ndiaye'nin bugün Galatasaray'dan talep ettiği yüksek rakam, kulüpten tepkiyle karşılandı.Şu ana kadar 28 yaşındaki futbolcuya Galatasaray dışında ciddi bir teklif götüren olmadı. Ndiaye, bir alt lige düşen Stoke City yerine Premier Lig'de forma giymek istiyor. Ancak beklediği teklifleri alamaması, onu yine Galatasaray'a yaklaştırmış durumda. Yönetimin tavrı net; bu kiralama operasyonunda Ndiaye için maksimum 3 milyon Euro'dan fazla ödeme yapılması kesinlikle düşünülmüyor.