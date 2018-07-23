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Ndiaye'nin alternatifi Mario Pasalic!

Galatasaray yönetimi, Ndiaye'de sorun çıkması ihtimaline karşın, bonservisi Chelsea'de olan Mario Pasalic için temaslarda bulunuyor.

Kaynak: Takvim
Ndiaye'nin alternatifi Mario Pasalic!
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23 Temmuz 2018 07:03
Orta alana mutlaka çok kaliteli bir 8 numara almak isteyen Galatasaray'da tüm gözler Badou Ndiaye'ye çevrilmiş durumda... Ancak Senegalli yıldız için büyük ihtimalle İngiltere'de transferin kapanacağı tarih olan 10 Ağustos'a kadar bekleyecek olan Sarı-Kırmızılılar bir yandan da B planını belirledi.

S.MOSKOVA'DA KİRALIKTI

Yönetim geçtiğimiz sezon Spartak Moskova'da kiralık olarak forma giyen Mario Pasalic'i gündemine aldı. 23 yaşındaki Hırvat orta alan oyuncusunun bonservisi İngiliz devi Chelsea'de bulunuyor.

ÖN GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

Pasalic'i yine kadrosunda düşünmeyen Chelsea, oyuncusunu kiralayacağı yeni bir kulüp arıyor. Galatasaray'ın İngiliz kulübüyle bir ön görüşme yaptığı ve tablonun olumlu olduğu ifade ediliyor.

NDIAYE BEKLEYİŞİ SÜRECEK

Fakat Sarı-Kırmızılılar bir süre daha Ndiaye için Stoke City'den gelecek yanıtı bekleyecek. Eğer olumlu bir gelişme olmazsa, Terim'in de onay verdiği Pasalic 1 yıllık kiralık olarak kadroya katılacak.



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