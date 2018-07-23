Ndiaye'nin alternatifi Mario Pasalic!

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Orta alana mutlaka çok kaliteli bir 8 numara almak isteyentüm gözlerçevrilmiş durumda... Ancak Senegalli yıldız için büyük ihtimalle İngiltere'de transferin kapanacağı tarih olan 10 Ağustos'a kadar bekleyecek olan Sarı-Kırmızılılar bir yandan da B planını belirledi.Yönetim geçtiğimiz sezon Spartak Moskova'da kiralık olarak forma giyen Mario Pasalic'i gündemine aldı. 23 yaşındaki Hırvat orta alan oyuncusunun bonservisi İngiliz devi Chelsea'de bulunuyor.Pasalic'i yine kadrosunda düşünmeyen Chelsea, oyuncusunu kiralayacağı yeni bir kulüp arıyor. Galatasaray'ın İngiliz kulübüyle bir ön görüşme yaptığı ve tablonun olumlu olduğu ifade ediliyor.Fakat Sarı-Kırmızılılar bir süre daha Ndiaye için Stoke City'den gelecek yanıtı bekleyecek. Eğer olumlu bir gelişme olmazsa, Terim'in de onay verdiği Pasalic 1 yıllık kiralık olarak kadroya katılacak.