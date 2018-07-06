Ndiaye'den Galatasaray resti

eski takımı Galatasaray'da forma giyebilmek için Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın yaptığı kiralama teklifini elinin tersiyle geri çevirdi..Galatasaray'ın 1 yıllık kiralama ve 3 milyon Euro'luk maaş teklifini kabul eden Badou Ndiaye artık beklemeye geçti.Yıldız futbolcu şimdi Galatasaray'ın Stoke City ile anlaşmasını bekliyor... 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Galatasaray'da 17 Süper Lig maçında forma giydi.Tecrübeli oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 gol atıp 3 de asist üretti.