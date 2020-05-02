Ndiaye transferinde tüm oklar Trabzonspor'u gösteriyor!

Stoke City'den,Trabzonspor'da kalmasına izin çıktı.İngiliz ekibi bordo-mavililer bonservisini almayacak olsa bile yüksek maliyetinden kurtulmak için Ndiaye'nin kiralık anlaşmasının devam etmesi kararını verdi.İngiliz ekibinin CEO'su Eddy Cordier, "Yaşanan belirsizlik yüzünden, şu an için yüksek maliyetli oyuncularla devam etme ihtimalimiz bulunmuyor" açıklamasını da yaptı.Bu arada Badou Ndiaye, bonservisini elinde bulunduran Stoke şehrinin yerel gazetesi Stoke-en-Trent'e konuştu. Ndiaye, "Şimdi bu salgını sonlandırmayı ve futbola geri dönmeyi hayal ediyoruz. Kaldığımız yerden devam etmek ve şampiyon olmak istiyoruz" dedi.Dolayısıyla Karadeniz ekibi, 1 sene daha Ndiaye'yi kiralamak istiyor. Stoke City, Championship'te alt sıralarda bulunurken, Ndiaye kesinlikle takımına dönme taraftarı değil. 29 yaşındaki yıldız, kulübüyle bizzat görüşüp ikna etmeye çalışacak. Yarım sezon için Senegalli futbolcuya 1 milyon Euro (7.7 milyon TL) maaş ödeyen Trabzonspor, Stoke City'ye ise 150 bin Pound (1.3 milyon TL) kiralama bedeli vermişti. Ndiaye'nin İngiliz ekibiyle 2022'ye kadar kontratı var.