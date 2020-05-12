Ndiaye haftaya takıma katılacak

Trabzonspor'da takımdan bir süredir takımdan ayrı çalışan Ndiaye, toplu çalışmalara geri dönüyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Ndiaye haftaya takıma katılacak
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12 Mayıs 2020 10:01
Lige verilen arada menisküs ameliyatı olan Badou Ndiaye, antrenmanlarına takımdan ayrı salonda devam ediyor.

Güç depolayan ve ameliyat olduğu ayağını güçlendirmeye çalışan Senegalli yıldıza eski formunu yakalaması için özel bir antrenman programı verildi.

Ndiaye'nin 10 gün içerisinde takımla çalışmalara başlayabileceği ifade edildi.

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