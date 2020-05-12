Lige verilen arada menisküs ameliyatı olan Badou Ndiaye, antrenmanlarına takımdan ayrı salonda devam ediyor.Güç depolayan ve ameliyat olduğu ayağını güçlendirmeye çalışan Senegalli yıldıza eski formunu yakalaması için özel bir antrenman programı verildi.Ndiaye'nin 10 gün içerisinde takımla çalışmalara başlayabileceği ifade edildi.