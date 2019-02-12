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Ndiaye, Galatasaray'ın dinamosu oldu

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanılan Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasında oynadığı futbolla Ndiaye alkış aldı.

Kaynak: Milliyet
Ndiaye, Galatasaray'ın dinamosu oldu
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12 Şubat 2019 12:19
Galatasaray'ın Senegalli yıldızı Ndiaye Trabzon maçının iyileri arasında yer almıştı.

Oldukça istekli ve etkiyi bir görüntü çizen Ndiaye performansı ile alkışı alırken, bu formu ilerleyen haftalar için teknik kadroyu da rahatlattı. Ndiaye'nin bu şekilde devam etmesi durumunda orta alandaki problemlerin çözüleceği ve bu durumun takımın genel performansını etkileyeceği belirliyor.

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Senegalli futbolcunun inişli çıkışlı performansı yüzünden istenen üretkenlik sağlanamıyordu.

Önceki günkü performansı ile sınıfı geçen Ndiaye maç sonrası özel olarak kutlandı.

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