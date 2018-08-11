Ndiaye eleştirilerine Stoke hocasından yanıt

, Championship'te oynayacakları Brentford maçı öncesi Badou Ndiaye'ye yapılan eleştirilere katılmadığını dile getirdi.Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği ve kariyerini Chamionship'ye sürdürmeyi düşünmeyen Badou Ndiaye ile ilgili sorulan soruyakısa bir yanıt verdi.Ligin ilk haftasındaki Leeds United maçında kötü performansıyla taraftarın da büyük tepki gösterdiği ve sosyal medyadayorumlarının yapıldığı Ndiaye'nin durumuyla ilgili soruyu yanıtlayan Gary Rowett,dedi.Sarı-kırmızılı takımın kiralamak için görüşmelerini sürdürdüğü Ndiaye için geçtiğimiz gün menajeri William Davilla da kısa bir açıklama yapmıştı.William Davilla yaptığı açıklamada ''Ndiaye için Galatasaray bir opsiyon. Ndiaye de Fatih Terim ile yeniden çalışmak istiyor ancpek şu an net bir şey yok'' ifadelerini kullanmıştı.