Ndiaye eleştirilerine Stoke hocasından yanıt

Stoke City Menajeri Gary Rowett, Championship'te oynayacakları Brentford maçı öncesi Badou Ndiaye'ye yapılan eleştirilere katılmadığını dile getirdi.
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği ve kariyerini Chamionship'ye sürdürmeyi düşünmeyen Badou Ndiaye ile ilgili sorulan soruya Stoke Menajeri Gary Rowett kısa bir yanıt verdi.
Ligin ilk haftasındaki Leeds United maçında kötü performansıyla taraftarın da büyük tepki gösterdiği ve sosyal medyada 'Takımdan ayrılsın, bizde oynamak istemiyor' yorumlarının yapıldığı Ndiaye'nin durumuyla ilgili soruyu yanıtlayan Gary Rowett, ''İlk maçımızda sadece Ndiaye değil, takım olarak birlikte oynamaktan uzaktık. Bizim için zor bir maçtı. Badou Ndiaye sezon öncesi sadece 45 dakika forma giyebildi. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Brentford karşısında takım olarak da daha iyi olmamız gerekir'' dedi.
Sarı-kırmızılı takımın kiralamak için görüşmelerini sürdürdüğü Ndiaye için geçtiğimiz gün menajeri William Davilla da kısa bir açıklama yapmıştı.
William Davilla yaptığı açıklamada ''Ndiaye için Galatasaray bir opsiyon. Ndiaye de Fatih Terim ile yeniden çalışmak istiyor ancpek şu an net bir şey yok'' ifadelerini kullanmıştı.
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Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği ve kariyerini Chamionship'ye sürdürmeyi düşünmeyen Badou Ndiaye ile ilgili sorulan soruya Stoke Menajeri Gary Rowett kısa bir yanıt verdi.
Ligin ilk haftasındaki Leeds United maçında kötü performansıyla taraftarın da büyük tepki gösterdiği ve sosyal medyada 'Takımdan ayrılsın, bizde oynamak istemiyor' yorumlarının yapıldığı Ndiaye'nin durumuyla ilgili soruyu yanıtlayan Gary Rowett, ''İlk maçımızda sadece Ndiaye değil, takım olarak birlikte oynamaktan uzaktık. Bizim için zor bir maçtı. Badou Ndiaye sezon öncesi sadece 45 dakika forma giyebildi. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Brentford karşısında takım olarak da daha iyi olmamız gerekir'' dedi.
Sarı-kırmızılı takımın kiralamak için görüşmelerini sürdürdüğü Ndiaye için geçtiğimiz gün menajeri William Davilla da kısa bir açıklama yapmıştı.
William Davilla yaptığı açıklamada ''Ndiaye için Galatasaray bir opsiyon. Ndiaye de Fatih Terim ile yeniden çalışmak istiyor ancpek şu an net bir şey yok'' ifadelerini kullanmıştı.
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