Ndiaye 3 yıl daha Göztepe'de

Göztepe, Cherif Ndiaye ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ndiaye 3 yıl daha Göztepe'de
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01 Haziran 2021 19:08
Pape Cherif Ndiaye
Pape Cherif Ndiaye
Göztepe
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bonservisi Hırvat ekibi HNK Gorica'da bulunan Cherif Ndiaye ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe Kulübünün açıklamasında, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Cherif Ndiaye'nin sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun kullanıldığı ve oyuncuyla 3 yıllık yeni mukavele yapıldığı belirtildi.

Senegalli 25 yaşındaki hücum oyuncusu, geçen sezon ligde ve kupada çıktığı 40 maçta 12 gol kaydetmişti.


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