Ndiaye 3 yıl daha Göztepe'de

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bonservisi Hırvat ekibi HNK Gorica'da bulunan Cherif Ndiaye ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Göztepe Kulübünün açıklamasında, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Cherif Ndiaye'nin sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun kullanıldığı ve oyuncuyla 3 yıllık yeni mukavele yapıldığı belirtildi.
Senegalli 25 yaşındaki hücum oyuncusu, geçen sezon ligde ve kupada çıktığı 40 maçta 12 gol kaydetmişti.
Göztepe Kulübünün açıklamasında, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Cherif Ndiaye'nin sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun kullanıldığı ve oyuncuyla 3 yıllık yeni mukavele yapıldığı belirtildi.
Senegalli 25 yaşındaki hücum oyuncusu, geçen sezon ligde ve kupada çıktığı 40 maçta 12 gol kaydetmişti.