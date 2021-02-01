Ndayishimiye neden Galatasaray'a transfer olamadı?

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Youssouf Ndayishimiye'nin transfer süreci hakkında açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ndayishimiye neden Galatasaray'a transfer olamadı?
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01 Şubat 2021 18:26
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Youssouf Ndayishimiye'nin Galatasaray'a transfer sürecinin neden iptal olduğunu açıkladı.

Galatasaray'ın teklifinin Başakşehir'e oranla çok düşük olduğunu ifade eden Adil Gevrek, "Galatasaray ile Youssouf Ndayishimiye görüştük. Kulübümüzün çıkarlarını düşünmek zorundayız. Başakşehir daha iyi bir teklif yaptı, o yüzden Başakşehir ile anlaştık" dedi.

Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye'nin transferi için Yeni Malatyaspor'a 2.1 milyon euro bonservis bedeli ödedi ve oyuncunun bir sonraki satışından da %20 pay alacak.



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